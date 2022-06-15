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ЧЁРНОЕ МОРЕ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
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Квартиры
комфорт-класса
в Анапе от 4 млн. руб.

ЖК «ЧЁРНОЕ МОРЕ»

Анапа
ул. Анапское шоссе 30
Сдача объекта
II квартал 2022 года
  • Жилой квартал на территории 1,4 Га.
  • 6 домов по 15 этажей.
  • Квартиры от 34 м², парковки и коммерческие помещения.
Квартиры в сданном доме от застройщика
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Доступная ипотека
ПАО СБЕРБАНК
8 (800) 301-01-32
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Дом сдан!
ЧЁРНОЕ МОРЕ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
✆ 8 (800) 301-01-32

О проекте

ЖК «Черное море» — новый проект компании «Еврострой» в солнечной Анапе. Он расположен в перспективном микрорайоне «Парковый», в котором уже есть вся необходимая инфраструктура.
ЖК Чёрное Море

Инфраструктура

В распоряжении жителей уже есть магазины, торговый центр, кафе, аптеки, остановки общественного транспорта, строится общеобразовательная школа на 1100 мест.
Жилого комплекса
6
Корпусов
15
Этажей
15
Минут до моря
1,4
Гектара территория
Дорога к морю на машине займет около 15 минут. А ночью жителей и гостей комплекса и его окрестностей восхищает стильная подсветка вдоль Анапского шоссе. Дворы в ЖК «Черное море» свободны от скопления машин благодаря закрытой территории.

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  • План территории комплекса
  • Подробное описание инфраструктуры
  • Детальные планировки квартир
✆ 8 (800) 301-01-32
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Подробнее о проекте
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Подробнее о комплексе вы можете узнать у наших менеджеров, позвоните нам или оставьте заявку на сайте

Корпус 3

Корпус 6

Планировки и цены
Планировки и цены
Планировки квартир от 20 до 85 м2

Приезжайте на экскурсию в ЖК «Чёрное Море»

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  1. Пройдетесь по территории жилого комплекса.
  2. Оцените качество строительства и благоустройства.

Охрана территории

Для вашего комфорта на территории жилого комплекса реализована комплексная система безопасности: ограждение территории, видеонаблюдение.
Безопасность

Застройщик

17 лет успешной работы.
554117 Сдано квадратных метров.
20639 Квартир.
ИСК «Еврострой»
Доступная ипотека
ПАО СБЕРБАНК
ЧЁРНОЕ МОРЕ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Получите презентацию комплекса в 1 клик

  • План территории комплекса
  • Подробное описание инфраструктуры
  • Детальные планировки квартир
✆ 8 (800) 301-01-32
Или позвоните нам
Подробнее о проекте
Скачать презентацию, PDF
Подробнее о комплексе вы можете узнать у наших менеджеров, позвоните нам или оставьте заявку на сайте

Доступная ипотека

Получите расчёт ипотеки на максимально выгодных условиях в ЖК «‎Чёрное Море»‎.
Варианты покупки
✆ 8 (800) 301-01-32
Или позвоните нам
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Первый взнос

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА

Разрешение на строительство
Дата документа:
14.11.2018
Разместил:
Еврострой
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Договор о предоставлении земельного участка на условиях аренды
Дата документа:
12.08.2017
Разместил:
Еврострой
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Разрешение на ввод в эксплуатацию
Дата документа:
21.12.2021
Разместил:
Еврострой
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Технические условия
Дата документа:
07.05.2020
Разместил:
Еврострой
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Проектная декларация
Дата документа:
-
Разместил:
Еврострой
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Градостроительный план земельного участка
Дата документа:
01.03.2018
Разместил:
Еврострой
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Наши контакты

г. Анапа, ул. Анапское шоссе, 30, к 1
ЖК Чёрное Море
✆ 8 (800) 301-01-32
✆ Заказать звонок
Или позвоните нам
Материалы, представленные на сайте не являются публичной офертой. Визуализации объекта являются ориентировочными. Застройщик вправе вносить изменения в проектную документацию в соответствии с действующим законодательством.
✆ Офис продаж
8 (800) 301-01-32
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«Чёрное Море»
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