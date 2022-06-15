ЖК «ЧЁРНОЕ МОРЕ»

Инфраструктура

В распоряжении жителей уже есть магазины, торговый центр, кафе, аптеки, остановки общественного транспорта, строится общеобразовательная школа на 1100 мест.

Дорога к морю на машине займет около 15 минут. А ночью жителей и гостей комплекса и его окрестностей восхищает стильная подсветка вдоль Анапского шоссе. Дворы в ЖК «Черное море» свободны от скопления машин благодаря закрытой территории.