ЖК «Черное море» — новый проект компании «Еврострой» в солнечной Анапе. Он расположен в перспективном микрорайоне «Парковый», в котором уже есть вся необходимая инфраструктура.
ЖК Чёрное Море
Инфраструктура
В распоряжении жителей уже есть магазины, торговый центр, кафе, аптеки, остановки общественного транспорта, строится общеобразовательная школа на 1100 мест.
Жилого комплекса
6
Корпусов
15
Этажей
15
Минут до моря
1,4
Гектара территория
Дорога к морю на машине займет около 15 минут. А ночью жителей и гостей комплекса и его окрестностей восхищает стильная подсветка вдоль Анапского шоссе. Дворы в ЖК «Черное море» свободны от скопления машин благодаря закрытой территории.
Материалы, представленные на сайте не являются публичной офертой. Визуализации объекта являются ориентировочными. Застройщик вправе вносить изменения в проектную документацию в соответствии с действующим законодательством.